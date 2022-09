Sotsiaalmeedia pahupool: võltsmaailmas on järjest raskem piisavustunnet tunda

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov kirjutab enda raamatus «Lõpp on algus», et teraapiatööd tehes näeb ta et piisavustunde puudumine on väga levinud probleem. «Mingil põhjusel on sageli just need inimesed, kellele jumal on andnud kõik, mida vähegi anda saab, väga katki ja tunnevad, et see, mis neil on või kes nad on, ei ole piisav. Kõige lihtsam näide on omaenda keha, millega väga paljud inimesed rahul ei ole, isegi kui teised seal ühtegi viga ei näe,» nendib ta.