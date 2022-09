Lugu orjatarist, kelle Achilleus sai Trooja sõjast sõjasaagiks

Algul oli ruumis jahe, aga kui päike kõrgemale tõusis, hakkas palavaks ja umbseks kiskuma. Õhku polnud. Mõne tunniga muutus higiste kehade, piima, beebisita ja menstruaalvere lehk pea talumatuks. Palavus tegi imikud ja väikelapsed rahutuks. Emad laotasid väiksemad lapsed linadele ja lehvitasid neile tuult, samal ajal kui suuremad õed-vennad tuiskasid ülierutatuna ringi, mõistmata päriselt, mis lahti. Paar poissi – nii kümne- või üheteistaastast, liiga noort, et lahingusse minna – mängisid trepi ülemistel astmetel, et tõrjuvad sissetungijaid tagasi. Hirmust kuivade suudega naised vahetasid suurt midagi ütlemata muudkui pilke, samal ajal kui õuest kostis üha valjemat kisa ja lärmi ning väravale hakkasid langema rasked rammimishoobid. Ikka ja jälle kõlas too sõjahüüd, niisama ebainimlik kui hundiulg. Ometi kord kadestasid poegadega naised suguõdesid, kel olid tütred, sest tüdrukud jäeti ellu. Poisid, kes olid vähegi lahingueas, löödi harjumuspäraselt nagu muuseas maha. Vahel tapeti isegi rasedaid naisi – läbistati nende kõhud odaga lihtsalt juhuks, kui nad kannavad poisslast. Märkasin, kuidas Ismene, kes kandis neljandat kuud mu abikaasa last, surus tugevalt käsi kõhule, püüdes end veenda, et rasedus ei paista välja.

Olin viimastel päevadel korduvalt märganud, et ta vaatab mind – Ismene, kes oli kunagi nii kiivalt mu pilku vältinud –, ning tema ilme ütles selgemalt kui mis tahes sõnad: Nüüd on sinu kord. Eks me näe, kas see sulle ka meeltmööda on. Too ninakas vankumatu pilk tegi haiget. Tulin perest, kus orje koheldi lahkesti, ja kui isa kuningas Mynesele mu naiseks andis, jätkasin seda traditsiooni ka uues kodus. Olin Ismene vastu olnud lahke – või vähemasti uskusin nii, aga ehk ei saagi peremehe ja orja vahel valitseda lahkust, vaid üksnes eri laadi jõhkrust? Vaatasin üle saali Ismenele otsa ja mõtlesin: Jah, sul on õigus. Nüüd on minu kord.