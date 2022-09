Joogaõpetaja Silja Siller soovitab 3 raamatut, mis pakuvad suurepärast elamust

Joogaõpetaja Silja Siller ütleb, et talle meeldivad raamatud, mis panevad mõtlema - olgu need siis ilukirjanduslikud, eluloolised või teaduslikud. «Imeline lugemiskogemus saab alguse loomulikult lugeja enda avatusest, kuid kui kirjanik suudab lisaks pakkuda ka uusi vaatenurki, siis on saavutatud täielik maagiline kombo ja suurepärane elamus raamatu näol,» sõnab ta. Siin on Silja Silleri kolm raamatusoovitust.