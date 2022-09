«Kas keegi tänapäeval teab, mis toimus neis koobastes tegelikult? Kui jutt on verest, ollakse vait»

Ei, mul on võimatu temast realistlikult rääkida. Kuidas kujutada realistlikult elus mõistujuttu? Kõik vigurid, kõik käänud või stilistiline automatism, mis sarnanevad veidigi proosaga, masendavad mind ja ajavad iiveldama. Ütlen veel, et pärast vanglast vabanemist hakkas ta jooma, käis kõige rohkem aastaga kohutavalt alla. Tööd tal ei olnud ning ainsad kohad, kust võis teda kindla peale leida, olid odavad kõrtsid, kus ta muide minu arvates ka magas. Teda võis näha ühe laua juurest teise juurde kõndimas, seljas silmanähtavalt joodikulikud rõivad (pintsak palja ihu peal, püksitagumik lohisemas mööda kõnniteed), kerjamas mõnda kannu õlut. Olen mitu korda näinud seda jubedat, mulle valusat, ent samas lõbustavat janti, mida kõrtsi püsikunded talle aeg-ajalt korraldasid: nad kutsusid ta lauda ja ütlesid, et ta saab õlle, kui tõmbab kahest tikust pikema. Ja kunded olid naerust nõrkemas, kui ta tõmbas rusikast alati lühema. Mitte kunagi – olen selles kindel – ei «võitnud» ta niimoodi õlut.

Umbes sedaaegu ilmusid ajakirjades mu esimesed jutustused ja mõne aja pärast esimene jutukogu, mida pean ka praegu oma parimaks teoseks. Toona olin õnnelik iga kirjutatud rea üle, tundsin, et ei võistle mitte ainult oma põlvkonna, vaid ka maailma suurte kirjanikega. Jõudsin pisitasa publiku teadvusse ja kirjandusmaailma, mind kiideti ja laideti ägedalt võrdsel määral. Abiellusin esimest korda ja tundsin viimaks, et elan. See sai mulle muide saatuslikuks, sest kirjatöö ei sobi tavaliselt jõukuse ja õnnega kuigivõrd kokku. Olin loomulikult oma sõbra unustanud, kui nägin teda mõne aasta pärast tema puhul kõige uskumatumas paigas: kesklinna restoranis, vikerkaarevärviliste prismadega küünlajalakobarate hämaras jampslikus valguses. Ma rääkisin vaikselt oma naisega ja lasksin pilgul saalis ringi käia, kui ühtäkki äratas mu tähelepanu rühm ärimehi, kes olid hõivanud laua, mis oli toidu all lookas. Nende seas ja tähelepanu keskpunktis oli tema oma pika ja kõhna näoga, pimestavalt uhkeis rõivais, ent ta nägi aukus ja kustunud silmadega endiselt välja nagu kaltsakas. Ta lösutas tülpinult toolil, samal ajal kui teised lobisesid üpris matsliku lustiga. Olen alati tundnud vastikust säherduste läikivate nägude ja siivutu surnumatja rõivaste vastu, millega nendesarnased inimesed on nõuks võtnud silma paista. Kuid kindlasti üllatas mind ennekõike mu sõbra materiaalse seisundi ootamatu muutus. Läksin nende laua juurde ja andsin talle kätt. Ma ei tea, kas ta oli mind nähes rõõmus, aga ta kutsus meid oma lauda ja sedamööda, kuidas õhtu öö poole kulges, hakkasid jadamisi vestlusse tikkuvate ohtrate banaalsuste ja tobeduste seas kõlama kahemõttelised sõnad, mõistatuslikud väljendid, mida ärimehed üle barokselt täis kuhjatud laua vahetasid ja millele ma ei osanud kuidagi reageerida. Pärast seda tundsin mitu nädalat kohutavat hirmu, et olin, olgu või alateadlikult, heitnud vilksamisi pilgu perspektiividele, mis kadusid lõpuks teistlaadi ruumi kui kodanlik maailm, milles elasin, isegi kui kunsti kapriisid sellele veidi värvi lisasid. Enamgi: mul oli tänaval ja isegi oma kabinetis sageli tunne, et mind jälgib, kont­rollib mingi määratlematu instants, mis hõljub lahustunult õhus nagu videviku­suits. Nüüd tean kindlalt, et mind kontrolliti tõesti hoolikalt, sest mul oli soovitatud alustada noviitsielu ruleti maa-aluses ilmas.