Tallinna Keskraamatukogu tähistab tänavu 115. sünnipäeva

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja märkis laupäeval, 10. septembril raekojas toimunud vastuvõtul, et Tallinna linnasüsteemis on nii pika järjepideva ajalooga asutusi vaid mõned. «115 aastat on palju. See on uhke number ja kindlasti tähistamist väärt. Aga seda uhkem, et me ei meenuta pelgalt kuulsusrikast ajalugu, vaid tähistame ühe elujõulise organisatsiooni ümmargust sünnipäeva,» rääkis Oja. «115 aastat tagasi astus esimene külaline Nunne tänaval Tallinna Linna Maksuta Avaliku Raamatukogu ja Lugemistoa uksest sisse ning sealt edasi on jäädud käima. Täna loeme külastusi miljonites.»