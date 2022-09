Ilmus romaan kirglikust ja julgest mõtlejast Simone de Beauvoirist

Pariis, 1929. Nooruke Simone õpib väsimatult, et saada kirjanikuks. Siis kohtab ta Jean-Paul Sartre’it, kelles on koos enfant terrible, geenius ning peagi ka Simone’i suur armastus. Nad sõlmivad lepingu, mis peab tagama mõlemale eluaegse ustavuse ja vabaduse. Ühiselt sõnastavad nad eksistentsialismi filosoofilise tuuma. Ometi ei täitu Simone’i suur unistus lihtsalt.

Ehkki Sartre usaldab Simone’i mõtteselgust ja sõnaseadet tingimusteta, suhtuvad kirjastused naise tekstidesse umbusuga. Simone otsib vastust küsimustele: miks seab elu naise ette sageli kõrgemad tõkked ja kuidas on võimalik ühendada suurt armastust vabadusihaga?

Caroline Bernard alias Tania Schlie (1961) on avaldanud üle kahekümne romaani. Nende keskmes on enamasti oma rada otsiv naine, sageli mõni kultuuriloost tuntud särav isiksus. Eesti lugejale on juba tuttav bestselleriks saanud «Frida Kahlo ja elu värvid». «Naine Montparnasse’ilt» jutustab kirglikust ja julgest mõtlejast Simone de Beauvoirist, kellest sai eeskuju mitmete põlvkondade naistele teel vaimse eneseteostuse poole.