«Siin lamab meesterahva surnukeha. Ühtlaselt kortsuline nagu kulunud nahkkott»

Ma keetsin mune, ja alles siis tuli mulle meelde, et see oli äi, kes tahtis alati mune süüa, mitte meie ämmaga. Toas, kulunud tugitooli sügavuses on veel Roari, aga see on ka kõik. Ta puhtakspestud kruus seisab sinaka kapiukse taga valamu kohal, ristsõnakogumik on avatud ja küllap tiirleb maakera edasi, kindla peale tiirleb, isegi märkamata, et midagi üldse juhtus. Brickenil on jämedad prilliraamid, need jõllitavad ja uurivad. Ta prillid on nagu sangadega suurendusklaasid: need muudavad silmad pruunideks keradeks ja ta näeb kindlasti kõike, mis ma teen. Meie Brickeniga oleme ühel nõul hapniku suhtes siin köögis, ma vaatan akna poole, püüdes mitte näha tolmust jäigaks muutunud pitskardinaid. Kuiv ja pruunikas, hilissuviselt väsinud muruvaip akna taga. Nüüd oleme siin ainult meie kahekesi, lähima naabri juurde on peaaegu kilomeeter. Küla ise asub kahekümne viie minutise reipa kõnni kaugusel, aga sealgi pole enam kuigi palju alles. Ainult üks väike poeke, kaks uut lamavat politseinikku ja mõned täiskritseldatud eterniitfassaadid. Ja siis muidugi saekaater. Tara kisub kiiva, paar lauda on puudu ja otse varbade taga on hakanud võimust võtma puud, minnes tasapisi üle päris metsaks. Ilmast pole midagi rääkida, kumab õhtune päikesevine, kuid murule ei lange ühtki valguskiirt. Meie Brickeniga muudkui vaikime. Raadio on sisse lülitatud. Pantvangidraama Stockholmi pangakontoris sai vist läbi. Kuus päeva pantvangis, mille muuga siin ikka võrrelda saab? Ja Ferdinand Marcosest sai just eluaegne president: omal soovil, olen selles kindel. Aga kes annaks mulle eluaegse tiitli? Ma ei taha siin olla, aga kuhu mul minna on?