NÕUANDED RAAMATUST ⟩ Mida teha siis, kui laps ei soovi magada?

Niiberg selgitab, et ei maksa unustada, et just kogetu rohkus ongi see, mis venitab lapse päeva täiskasvanu päevast mitu korda pikemaks – igaühel tasub meenutada oma lapsepõlve ja võrrelda seda praeguse ajalennuga. Veelgi pingutavam on õpitegevus ja magamatusega kaasneb paratamatu õppeedukuse langus. Une ajal toimub kogu päevase informatsiooni sorteerimine ja vajalik salvestamine lühimälust pikaajalisse mällu. Kesknärvisüsteemile on magamine väga vajalik tööperiood, mille ärajäämisel on hukatuslikud tagajärjed üldisest kurnatusest kuni hallutsinatsioonide-luuludeni välja. Sageli saame just magades lahenduse meid häirivatele probleemidele. Uurimused on näidanud, et veerandil inimestest tekivad kasulikud ideed magades. Unenägu on loomulik nähtus, mis kajastab aju psüühilist tegevust magamise ajal, kus peegeldub nii läbielatu-kogetu kui unistus, reaalsus ja muinasjutt.