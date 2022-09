Hiiumaa tähistab kirjanik Tõnu Õnnepalu juubelit

Tõnu Õnnepalu suhe Hiiumaaga sai alguse, kui ta 22-aastasena asus Hiiumaal Lauka koolis tööle bioloogia õpetajana. Talvel mööda Reigi põlde suusatades nägi ta Reigi pastoraati, mis tundus tühi olevat - üks korter oli selle pööningule alles jäänud. Reigi pastoraat oli esimene päris elukoht, mille ta enda sõnul ise endale leidis ja valis. Hiiumaal kirjutas ta oma esimesed proosajutud. Õnnepalu on öelnud, et tuli Hiiumaale selle mõttega, et ta kirjutab siin. Hiiumaaga on seotud ka tema teos «Paradiis» (2009), mis kulgeb oleviku ja mineviku vahel, viies lugejad ajas 20 aastat tagasi, mil ülikooli lõpetanud Õnnepalu asus elama Hiiumaale, millest saab autorile omamoodi paradiis.