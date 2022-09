Kas tunned elust rõõmu või rahuldud tuima keskpärasusega?

«Mitu elu meil elamiseks ongi? Üks! Ja see üks ja ainus elu on täiega elamist väärt – see aga tähendab, et tuleb võtta vastutus oma elu teadliku loomise eest. Jah, igaühe reaalsus on tema enda loodud! Õnnele tähelepanu pööramine tuletab inimesele meelde, et see on tema sünniõigus, tema loomulik olek, justkui kutse koju. See raputab ta lahti sellest rutiinimullist, kus puudub kontakt iseendaga, elu tundub hall ja mõttetu, üht ja sama päeva elatakse 365 korda järjest ning kõik on üks suur «meh». Elu on täpselt nii äge, kui ägedalt sa seda vaatad! Ja maagiat näevad ainult need, kes sellesse usuvad. Nii on ka õnnega. Kui sa hakkad õnnele ja õnnelik olemisele teadlikult tähelepanu juhtima, siis hakkab füüsikaseadus sinu kasuks tööle – see kõik suureneb, seda tuleb juurde, õnn hakkab kasvama. Ja mis oleks toredam kui suurenev õnnetunne?!» tõdeb ta.