TAVATU KRIMIROMAAN ⟩ Kas sina saad mõrvarile jälile?

Janice Hallett, «Ridade vahel». Foto: Raamat

Romaani tegevus toimub väikeses inglise linnakeses, kus harrastusteatri trupp valmistas ette lavastust «Kõik mu pojad». Samal ajal korraldasid nad ka heategevusliku kampaania, et koguda raha pisikese kohaliku tüdruku raviks. On teada, et üks trupiliige on juba mõrva eest vanglasse mõistetud, kuid tegelikult on alust arvata, et ta on süütu. Raamatu kaante vahel ongi asitõendid, mis ootavad, et lugeja rekonstrueeriks nende põhjal sündmuste käigu ja nende dokumentide alusel, ridade vahelt, tõe välja selgitaks.

Ajaleht The Sunday Times on nimetanud Janice Hallettit sädalevalt taibukaks tänapäeva Agatha Christieks, kelle vaimustav debüüt pakub tohutult nauditavat intellektuaalst väljakutset. Eestiski tuntud krimikirjanik Elly Griffiths on aga öelnud Halletti teose kohta järgmist: «Kui otsite krimiromaani, mis on teistest erinev ja äärmiselt nauditav, siis soovitan soojalt Janice Halletti raamatut «Ridade vahel». Mulle meeldis see väga.»