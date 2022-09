Ilmus Christiopher Hoodi «Riigikunsti» eestindus

Christopher Hoodi uurimuse eesmärk on vastata küsimustele, mis on avaliku halduse üle peetavates aruteludes kesksel kohal. Raamat ühendab nüüdisaegse ja ajaloolise kogemuse ning kasutab võrgustike ja rühmade kultuuriteooriat uurimuse raamistiku ja meetodina.

Eri paikadest ja ajastutest pärit näiteid kasutades tuvastatakse ikka ja jälle üleskerkivaid ideid riigivalitsemise korralduses. Vastupidiselt laialt levinud arusaamale, et moderniseerimine toob kaasa üleilmse ühtlustumise, väidab autor, et mitmekesisus tõenäoliselt ei kao ei avaliku halduse doktriinist ega praktikast.

Cristopher Hoodi «Riigikunst. Kultuur, retoorika ja avalik juhtimine» on üks avaliku halduse ja juhtimise võtmetekstidest. Raamatus analüüsitakse valitsemist kui avalikku juhtimist kultuurikeskselt ning see on ajakohane lugemine eriti Eesti kontekstis, kus uusliberalismi ja positivistliku lähenemisviisi mõju on suur.