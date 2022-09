Saksa poliitik Thilo Sarrazin: sisseränded ja vallutusretked on ajaloos vaevu eristatavad

Levinud tunne, et vastuvõtvale rahvastikule on sisserände riskid tunduvalt suuremad headest võimalustest, pole tingitud üksnes eelarvamustest. Pigem väljendub selles tundmuses ajalooliste kogemuste summa. Ajalooliselt tõendatud sisserännetest kannatas põliselanikkond enamikel juhtudel sisserände tõttu tõsist kahju. Seda ma selles peatükis kirjeldangi. Samuti kirjeldan, kuidas rahvad, kultuurid ja riigid oskasid soovimatule sisserändesurvele vastu hakata ning saavutasid tõepoolest edu, mida jätkus tihti sajandeiks.

Diferentseerunud tsivilisatsiooni ja võrdlemisi kõrge elujärjega ühiskonnad on kujutanud kogu inimkonna ajaloos pidevalt eelistatud sihtkohta sisserändele vähem rikastest ühiskondadest. Tihti võttis see ränne vägivaldseid vorme. Jõukad ja edumeelse tsivilisatsiooniga ühiskonnad jäid seda hõlpsamini kestma, mida tõhusamalt nad mõistsid oma asualasid kaitsta ning võõrastele rahvastele sõjaliselt vastu hakata. Limes Romanus ja Suur Hiina müür on omaenda kultuuri ja tsivilisatsiooni kaitseks tarvitusele võetud suurejooneliste meetmete kontrapunktid.

Pealegi tõendavad nad, et säärased soovimatu sisserände eest kaitseks tarvitusele võetud abinõud olid ajaloos väga kaua edukad.