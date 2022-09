Raamatukogude aastal tuuritab mööda Eesti raamatukogusid 22 kirjanikku

«Geograafiliselt katab tuur kogu Eesti, jõudes nädalaga idast läände. Esimene kohtumine toimub juba 19. septembril Lääne-Virumaal, viimane 23. septembril Läänemaal. Lugejatel on võimalik tutvuda nii mõnegi uue üllatajaga, aga tuuritamas on ka juba raamatuhuviliste poolehoiu võitnud kirjanikud nagu Kai Aareleid, Loone Ots, Piret Raud, Anti Saar, David Vseviov ja teised,» lisas Velling.

«Raamatukogude aasta raames toimub palju esmakordseid sündmusi, kuid on väga uhke, et programmi osa on ka juba üks hästi juurdunud formaat, mis tutvustab eesti kirjandust ja kirjanikke ning on lugejate seas väga oodatud,» ütles raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre.