Kangro kirjanduspreemia saab Vootele Ruusmaa

Kangro preemia žürii ühe liikme, kirjandusteadlase Janika Kronbergi sõnul on «Purgatoorium» sõnatundlik ja sügavalt isiklik raamat nagu ka Kangro luule, ent erinevalt Kangrost on see sõnasäästlik, minimalistlik ja napisõnaline.

«Purgatoorium» on Ruusmaa teine luulekogu. Esikkogu kannab pealkirja «Tavaline don Quijote» ja see oli nomineeritud 2018. aastal Betti Alveri nimelisele luuleauhinnale. Kohtla-Järvel sündinud, kuid Võrus üles kasvanud Vootele Ruusmaa (34) elab praegu Järvamaal Allikjärve külas ning on vabakutseline helilooja ja etenduskunstnik. Tema tööd on seotud teatritele originaalmuusika kirjutamisega või selle esitamisega nii muusiku kui ka näitlejana. Ta kirjutab ka luuletusi, teatritekste, muusikaarvustusi ning pooleli on proosakogu. Mõned aastad tagasi etendati Lepistu vanas koolimajas tema Juhan Jaigist inspireeritud näidendit «Mis sa, tont, vahid!» Just isa Arthur soovitas pojal pilgu pöörata Sänna mõisast pärit väga omanäolise kirjaniku Juhan Jaigi poole. Praegu kirjutab Ruusmaa näidendit Artur Adsoni ja Võru teemal, tööpealkirjaks «Sjoo linna uulitsate tuska». Ühtlasi on tal valmimas multimeediaprojekt «Võru linn ja luule(tajad)», mis kujutab endast poeetilist Võru linna kaarti – QR-koodiga saab huviline tulevikus erinevates Võru paikades kuulata üht Võru-teemalist luuletust Ruusmaa muusikalise kujundusega.