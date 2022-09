Tiit Trofimov: käitu lapsega nii, nagu sa käituksid selle väikse lapsega, kes sinu sees elab

Trofimov ütleb, et on oma poegi püüdnud niimoodi kasvatada, et nad tunneksid, et nad on piisavad. Ta püüab neile öelda nii tihti kui võimalik, et nad teevad ägedaid asju, astuvad julgeid samme ja võtavad vastu võimsaid väljakutseid. Ta ütleb neile, et see on okei, et nad said kolme, kõige tähtsam on edasi liikuda. «Võib-olla polegi matemaatika või keemia nende ala, mulle need ka ei sobinud. Kui sa last kolme eest tunnustad, siis tahab ta järgmine kord nelja saada, sest saab siis ju veel rohkem kiita. Võib-olla ta on võimeline viisi koju tooma, aga ära tambi teda halvema hinde pärast maha. Käitu lapsega nii, nagu sa oleksid soovinud, et sinu vanemad oleksid sinuga käitunud. Kas sa oleksid tahtnud, et sinu isa oleks sulle iga päev öelnud, et sa ei ole midagi väärt enne, kui medali koju tood? Milleks sul oma lapse medalit vaja on? Kellele sa seda näidata tahad?» arutab ta.