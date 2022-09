«Ma hakkan kohe nutma, aga õnneks saan ma need pisarad viiesajakroonistega ära kuivatada.»

Lavaehitusega seotud projektidest on ilmselt üks meeldejäävamaid iga-aastane Herningis toimuv kevadine ratsasõu, mis on kui korduv õudusunenägu. Uue lavatöölisena on päris kummastav näha, et lavatööliste Facebooki gruppi potsatab korraga suur hulk vabasid vahetusi alates neljatunnistest kuni kaheteisttunnisteni.

Dialoog minu ning teiste uute lavaehitajate vahel näeb välja umbes nii:

«Kuule, nägid sa kõiki neid uusi vahetusi hobusemessi ajaks?»

«Jaa! Miks neid nii palju on? Tavaliselt napsavad vanad olijad kõik sellised vahetused kohe ära...»

«Mul savi, ongi meile rohkem vahetusi ja raha.»

Võib julgelt öelda, et nali on meie kulul. Nimelt, miks on vaja ratsasõu jaoks tohutut kogust lavatöölisi. Eks ikka selleks, et sõu ja võistluste ajaks terve hord hobuseid kuhugi messikeskusse majutada. Ma isiklikult olen küll vägagi ratsutamiskauge inimene, ning ma ei oska keskmise sõuhobuse elust ja olust väga täpselt rääkida, kuid eeldatavasti poputatakse neid elajaid päris korralikult. Eks ma isegi poputaks, kui mu hobune maksaks sama palju kui mõni väiksem kinnisvaraobjekt.