Kiiduväärt ajalooline romaan, kus räägitakse asjust nagu nad võinuksid olla

Raul Siniallik on kirjanduses uus tulija, tema «Salajane ristisõda» on esimene romaan. Mil täiesti teenitult õnnestus napsata esikoht kirjastuse Hea Lugu ajalooromaanide võistlusel. Usun, et võistlus jätkub ning loodan, et tuleb uusi raamatuid ja uusi kirjanikke.

Sinialliku romaan viib meid 13nda sajandi keskpaika (ette- ja tahavaadetega sinna-tänna), aega, mil nii-öelda muistne vabadusvõitlus oli eestlaste seisukohalt suhteliselt otsa saanud. Aga ajalugu polnud sugugi seisma jäänud. Nõva Aleks (Aleksander Nevski), tatarlased, talv ja jää, leedukad ja ordulased, paar itaallast sekka, lahingud või nii. Üsna umbne aeg muidugi, aga Siniallik joonistab killu ajalugu laiemale plaanile lahti ning leiutab natuke väljamõeldist juurde. Mida ju ajalooalasest ilukirjandusest ootakski. Midagi seesugust siin on, mis aitab kodumaal ja lähiümbruses toimunut väheke suuremasse pilti asetada. Ja see ju hea.

Ei ma tea, kas tost teosest miskit säherdust põlvkondset lugemisvara tekib, nagu omal ajal «Meelis» või «Ümera jõel» pakkusid. Ei siin aeta miskit ideoloogilist narratiivi, pigem räägitakse asjust nagu nad võinuksid olla, mitte kuidas nad pidanuksid olema. See on väga sümpaatne. Mul on kõva usk, et Siniallik annab ajalookirjanikuna meile veel mitu head lugemisvara. Lugejatel aga tasub alustada algusest, täna on see võimalus meie ees.