Taavi Turk: J-day on Taanis umbes sama kohutav kui Eestis jaanipäev või uusaastaöö

Taani toidukultuuri juurde käib alati ka Taani õlu; isegi lennujaama Burger King reklaamib einete kõrval lõbusat vahumütsiga õlleklaasi. Pea igas restoranis on võimalus tellida endale kas klaas või purk kosutavat, peaaegu alati Taani päritolu kesvamärjukest ja paraku enamik inimesi seda võimalust ka kasutab, olgu klient noor või vana, mees või naine. Töötades restoranis, millel puudus omaniku tõekspidamiste tõttu alkoholi müügiluba, oli alati veidi naljakas näha inimeste nägusid, kui ettekandja neile teatas, et kahjuks ei saa nad enda söögi kõrvale õlut tellida.

Taani õlleturul domineerivad ajalooliselt kaks suurt kompaniid: Carlsberg/Tuborg ja Royal Unibrew, mis tähendab, et valdav enamik odavast, igalt poolt kättesaadavast õllest on sama nuiaga virutatud ja konkurentidega võrdlemisi sarnane heledavärviline lake. Umbes samamoodi, nagu Eestis on ajalooliselt olnud õllejoojate lemmikud Saku ja A le Coq. Viimastel aastakümnetel on küll ka Taanis õlletootmismaastik muutunud: leiab suure hulga väikeseid vabrikuid, kes toodavad erinevaid, värsketest ideedest kantud ja huvitavaid õlleseeriaid. Paraku on väikeseeria- ja käsitööõlu Taanis võrdlemisi kallis, ja kui panna paari pudeli hea käsitööõlle kõrvale sama hinnaga terve kast Tuborgi keelekastet, siis kipub viimase järgi endagi käsi haarama.