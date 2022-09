Ekstreemne sünnipäevatervitus, mis taanlaste jaoks on kaunis tavaline

Pidu oli äge ning meeleolukas ning kõik tulijad olid teadlikud, et ilmselt mingil hetkel peab päevakangelane ka kaneeliga kostitatud saama. Kuna üks hetk oli taanlasi vähe järele jäänud, ei olnud kellelgi nii suurt jõudu ning meelekindlust, et pea kahemeetrine vibalik kätte saada ning posti külge siduda. Probleem lahendas end aga ise: nimelt tuli aeg kroonida kõige veenvam Casperi kostüüm. Võitu ma ei lootnud ning hea vast oligi. Võitjaks osutus peokorraldaja Elena ise, kuna ta oli obsessiivse täpsusega jäljendanud kõik Casperi tätoveeringud, mis nägid ta kehal isegi akvarellidega maalituna õõvastavalt reaalsed välja. Võit võiduks, kuid mis auhinnaks oli? Ma arvan, et ühelegi lugejale ei tule üllatuseks, et tollel peol sai kaneelisaju osaliseks just kostüümivõistluse võitja. Paraku olid Casperi kodulinnast pärit sõbrad teda juba hommikul vürtsise üllatusega kostitanud. Asja muutis mahlakamaks tõik, et kavala triki planeerija langes iseenda lõksu ning lõhnas mitu päeva jõuluhõnguse saiakese järele.