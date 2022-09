«Milline sõdur, kes oli võtnud nii palju inimelusid kui tema, ei rääkinud sellest pidevalt?»

«Ma ei saa sellest aru, see on nii raske,» ütles ta. «Jess ja tema vend olid hommikul elus ja terved ja nüüd ei ole neid enam.»

«Ei, see on kohutavalt hirmus,» vastas kõige vanem hooldaja. ««Õnnis, õnnis on iga hing, mis leiab rahu. Kuid enne päikseloojangut tea keegi, mis päeva mahub,» nagu laulusalmis. Me peame elu hoidma, nii kaua kui see kestab, jah, nii see on.»