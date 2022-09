«Reegel number üks: tea alati, kellega öö veedad»

Ega turvameetmeid, mõtleb Ffion süngelt. Ta teab, et osa kohalikest ütleb, et tänane tragöödia tõestab, et neil on õigus; need on inimesed, kes keelduvad ujumisest osa võtmast, sest see on ohtlik. Kogu see jooksmine, lõkerdamine ja pikali kukkumine, vesi nii külm, et võtab kopsud kinni. Ja kogu see eelmisel õhtul joodud alkohol. On ainult aja küsimus, millal keegi ära upub.