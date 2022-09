Kelmi pihtimus: olin alati tundnud, otsekui voolanuks minus pätiveri

«Usun, aga ma ei ole eriline palvetaja, kui seda teada tahad,» kõlas vastuseks. Dani jätkas: «Ma ei ole kunagi aru saanud, miks inimesed valetavad iseendale ja oma Jumalale. Kogu nädala nad kepivad, valetavad ja varastavad, et siis ühel päeval minna ja oma pattude eest andestust paluda. Ise teades, et juba järgmisel päeval jätkavad nad samamoodi. Milleks?»

Olin mina, usklike vanemate laps, selle tee enesele tõesti ise valinud? Nii kaugele, kui suutsin mõelda, olin alati tundnud otsekui voolanuks minus pätiveri. Nagu oleks mu armastus kuritegevuse vastu verega kaasa antud. Minus oli miski, mis ajas mu varastama, petma ja valetama, kuid sellele vaatamata ei pidanud ma ennast kurjategijaks. Iga kord raha teenides tundsin selle üle siirast rõõmu, kuna teadsin, et saan oma lähedaste eest hoolt kanda. Tundsin, otsekui võtaksin vaid neilt, kellele see liiga ei tee ja kui tegigi, oli see neile nagunii tulemas. Kuid miks ei suutnud ma lõpetada, kui tundus, et elu on paigas? Miks jäin alati uut, paremat ja suuremat skeemi nuputama? Mis see oli, mis pani mind kuritegevust armastama? Dani kraapis taskust välja väikese valge sätendava kivikese ja läks kööki nuga otsima.