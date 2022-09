7 head mõtet Hal Elrodi raamatust «Imede hommik»

Raamat «Imede hommik» on üks Amazoni hinnatumatest raamatutest. Autor Hal Elrod võtab selles raamatus kokku kasuliku praktika, mis on muutnud paljude edukate inimeste elu. See igahommikune programm, mis sisaldab endas vaikuses olemist, mediteerimist, afirmatsioone, visualiseerimist, tänulikkuse praktiseerimist, lugemist ja liigutamist, ei võta palju aega ja aitab luua paremat elu.