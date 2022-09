KATKEND ⟩ Mõrva lahendab uurija, kel on omalgi hämaraid saladusi

Eileen ootab õhtul abikaasat ja muutub üha murelikumaks. Alan – armastav isa, aktiivne kirikuliige, igas mõttes hinnatud mees – ei ole kunagi ette teatamata koju tulemata jätnud. Kui hommik viimaks saabub, leiab see eest vaid pakikese ukselävel. Pakikese, milles peitub inimsüda. Alani süda.

Uurija Helen Grace ja tema meeskond avastavad Alani laiba tühjalt seisvast majast Southamptoni punaste laternate piirkonnas. Mida ta sealt ometi otsis? Kui sarnaselt tapetuna leitakse teine mees, süda välja rebitud, saab Helenile selgeks, et piirkonnas tegutseb sarimõrvar. Selgeks saab seegi, et surnud mehed ei olnud sedavõrd laitmatud, nagu välja paistis.

«Tegemist on valgenahalise, kahekümne kuni kahekümne viie aastase naise surnukehaga. Selle leidis eile hommikul munitsipaalpolitseinik Greenwoodi territooriumilt mahajäetud auto pagasiruumist.»

«Nagu fotodelt näha, olid tema hambad sisse löödud, arvatavasti haamriga, ja mõlemad käed otsast lõigatud. Tal on mitmeid tätoveeringuid, mis aitab ehk teda kiiremini tuvastada, ja te peaksite keskenduma ennekõike uimastitele ja prostitutsioonile. See tundub olevat jõukudega seotud mõrv, mitte tavaline tapmine. Politseiseersant Bridges on juhtivuurijaks ja ta tutvustab teile huvipakkuvaid isikuid. Tony?»