Värbamisekspert Laura Kassin soovitab kolme harivat raamatut, mis toovad edu

Napoleon Hill, «Mõtteviisi muutes rikkaks»

Laura sõnab, et kõnealuses teoses on koos aastakümnete jagu tarkust lugematutelt edukatelt inimestelt, kes on oma valdkonnas saavutanud imelisi tulemusi. Neid kõiki ühendab paar iseloomuomadust, mida see raamat aitab ka lugejas kasvatada. «Tegu on võrdlemisi «raske» teosega, mida võiks rohkem võrrelda tööraamatuga. Kui aga kõik harjutused läbi teha ja mõttega kaasa minna (mitte ainult kiiresti silmadega üle raamatu libiseda), võib see tõepoolest muuta su elu. Paljud tänapäevase manifesteerimise ideed pärinevad ilmselt Hilli kirjapandust,» lausub ta.

Robert Kiyosaki, «Rikas isa, vaene isa»

Rahatarkuse klassika - ja seda hea põhjusega. Laura tõdeb, et tihtipeale vajab raamat mitut lugemiskorda, et sellest tõeliselt aru saada. «Näiteks mulle endale jõudis «maksa endale esimesena» põhimõte kohale alles mitu aastat pärast esmakordset lugemist, kuid nüüd kasutan seda oma igapäevaelus väga edukalt. Siin on kulda väärt põhimõtteid ja nippe nii ettevõtjatele kui ka kõigile teistele. Isegi, kui sa ei soovi oma elus teha muudatusi, avab teos sinu silmad rikaste mõttemaailmale ja seni peidus olnud võimalustele,» selgitab ta.

Paul Jarvis, «Ühe inimese ettevõte»

Paljud alustavad ettevõtjad tahavad teha kõike üksinda. Lõpuks viib see pahatihti läbipõlemise või ettevõtlusest loobumiseni. Tööd kuhjub üle pea ning mitte keegi meist ei oska tipptasemel täita kõiki erinevaid rolle, mida ettevõtlus nõuab. «See raamat aitab mõista, miks ja kuidas tasub oma tiimi kasvatada. Nii saab ettevõtja töötada mitte «leti taga», vaid oma äri arendamise kallal (work ON the business, not IN the business). Lõpuks võidavad sellest kõik osapooled,» räägib ta.

Boonusena soovitab Laura Kassin Manager Tools taskuhäälingut ja selle autorite teosed (Michael Auzenne ja Mark Horstman).