Alati on midagi, mille eest olla tänulik – kuidas õppida tänulik olemist?

Brandon Baysi sõnul võib isegi lihtne, küünlast kerkiv suitsuvine esile kutsuda tänutunde. «Kui te võtate hetke aega, et panna tähele, mis on teie ümber: kui ilusat värvi on katteriie toolil, mille peal te istute; säravselge joogiklaas; mitmesugused lõhnad, mis hoovavad sisse avatud aknast; ingellik süütus väikese lapse silmades; kaugemal mängivate laste rõõmus naer; asjaolu, et teil on katus pea kohal – kõik teie ümber saab aknaks tänulikkuse, avanemiseks armusse. Isegi toit, mis kosutab teie keha, ja sammude müdin maja ümber, mis annab märku, et teid ümbritsevad olendid, kes teist hoolivad, kutsuvad esile sügavat tänutunnet. Ja siis on veel tundmatud, nähtamatud, liikumatud. Avatud süda peab paratamatult üle voolama tänulikkusest selle piiritu kohaoleku eest,» kirjutab Bays, kelle Rännaku intensiivseminar, mida viib läbi eneseabikoolitaja Irene Kaljuste, toimub oktoobrikuus veebis.