Raamat, mis võib päästa sinu suhte

See paaridele mõeldud ülevaatlik unekäsiraamat aitab järeleproovitud võtete abil parandada nii teie une kui ka paarisuhte kvaliteeti. Raamatu autor dr Wendy Troxel on kliiniline psühholoog, kes kuulub uneuuringute vallas tippekspertide hulka. Tema eesmärk on õpetada paare und tähtsustama ja aidata neil leida lahendusi mõlema partneri unekvaliteedi parandamiseks, magagu nad siis koos või eraldi.

Dr Troxel ütleb, et «hea uni on uus hea seks». Raamatus «Ühe teki all» näitab ta paaridele, kui oluline on «magada, nagu sõltuks sellest teie suhe», sest paljudel juhtudel see just nii ongi. Toetudes nüüdisaegsele teadusele ja tundes põhjalikult partnerite suhet nii une kui ka teineteisega, toob dr Troxel lugejateni täiesti uut liiki uneraamatu. Ta selgitab, kuidas tulla toime unetsüklite ja unehäiretega.