Turule tuli uus eestikeelsete audioraamatute laenutamise äpp

Esialgu leiab äpist ligi 200 eestikeelset raamatut, mille seas on nii ilu- ja aimekirjandust kui ka laste unejutte. Ligi 30 teost on salvestatud eksklusiivselt vaid uue rakenduse tarbeks. Näiteks luges omaenda raamatu «Musta pori näkku» sisse Mihkel Raud, Evelin Võigemast andis oma hääle praegu ka kinodes olevale ülipopulaarsele «Kus laulavad langustid» ning Priit Loog romaanisarja «Tõde ja õigus» esimesele osale. Lähinädalatel lisandub ka ligi 100 ingliskeelset teost, mille hulgas on palju New York Timesi menukeid.