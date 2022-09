Endise riigivanema Jaan Teemanti elulugu sai kaante vahele

Jaan Teemant on Jaan Tõnissoni ja Konstantin Pätsi kõrval kolmas riigimees, kes on juhtinud vähemalt nelja valitsuskoosseisu tööd. Tal on märkimisväärne panus Eesti õigusmaastiku arendamisse ja kujundamisse esimese vabariigi prokuröri ja advokatuuri juhina.

«Jaan Teemant kui riigitegelane ja kui inimene on seniajani tähelepanuväärselt vähetuntud, seega on vägagi sümboolne, et just nüüd, 150 aasta möödumisel Teemanti sünnist ja 90 aastat pärast tema viimast ametiaega riigivanemana, pääseb Teemant viimaks n-ö ajaloo varjudest valguse kätte,» selgitas raamatu autor Mari-Leen Tammela.