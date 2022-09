Bookeri võitnud feministlik romaan näitab Suurbritanniat ootamatu nurga alt

Bookeri žürii iseloomustas romaani kui kirglikku, vahedat, energiast ja huumorist pakatavat teost. Kirjanik Maarja Kangro on ajakirjas Looming sõnanud Evaristo romaani kohta järgmist: «Kes ütles, et feministidel puuduvad huumorimeel ja eneseiroonia? Ma tean küll, kes nii on öelnud, aga ei hakka nimesid nimetama, sest inimesed on ehk ise targemaks saanud. Kui ei ole, võiks neid aidata Evaristo raamat. Mida võiks igal juhul lugeda, sest Nigeeria päritolu feministlik autor on vai­mukas vaatleja ja võtab paatoseta ette tundlikke teemasid.»