Eesti raamatukogud tähistavad rahvusvähemuste päeva lugemisega

«Raamatukogudel on kogukondade ühtsustunde loomises ja teistest kultuuridest pärit inimeste lõimimises suur roll. Raamatukokku võib sisse astuda igaüks ja saada sealt vajalikku nõu ning usaldusväärset informatsiooni, aga ka sidemeid teiste kogukonnaliikmetega,» tõi välja kultuuriminister Piret Hartman. «Rõõm on näha, et raamatukogud on võtnud lõimumise üheks oma südameasjaks ja seda eriti raamatukogude aastal. Raamatukogud täidavad juba pikemat aega palju suuremat sotsiaalset rolli, mistõttu on esmatähtis tagada meie raamatukogude jätkusuutlikkus,» lisas Hartman.