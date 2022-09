Sinijärv soovitab luulet, milles on pauerit ja pointi

Kirjanduse sees ja servadel mõnd aega ringi uidelnuna on ajuti kerge tekkima tunne, et pilt oleks justnagu klaar. Siis on paras hetk sattuda silma alla mõnel raamatul/autoril, kes üllatab ja vaimuvee virvendama paneb. Peeter Ora esimene luuleraamat sai hakkama. Ütlen kohe ära triviaalsed asjad, et oleksin toimetanud tihedamaks ja ühtlustanud interpunktsiooni ja osad tekstid jätnud järgmist valimikku ootama ja et alustav poeet on kunstnikuna kindlasti oma oskusi kauem lihvinud. Et olgu öeldud, need ei puutu liiga palju asjasse. Puutub see, et siin on värvikust ja pildilisust tekstide sees, siin on lugude jutustamist ja kujundite loomulikku tulekut, on paljutki, mida tükk aega eestikeelses algupärases luules nappinud. Miskit pauerit ja pointi ja kohati saadakse metsikult kappav luuleloom ka kontrolli alla. Siis on tulemus nauditav. Muidu on kergelt kohmakas noorusjõust pakatav rokenroll, andeka ratsuri esimene rodeo. Või rüütliturniir. Igatahes igati huvipakkuv sisenemine eneseküllaselt loksuvasse luulepilti, mille ergastamine sotsiaalrämedustega ei toimi jo ammu, otsatust teejoomiskirjeldamisest ja metsasoigumisest kõnelemata.