LUGEMIST VÄIKELASTELE ⟩ 6 pildiraamatut, mis loovad tänutunnet

Ajalehed on täis hinnatõusu-uudiseid, sõda muudkui kestab ja kestab, ilmaprognoos toob teateid kõledast vihmast ja tuulest, rääkimata siis kliimakriisist ja koroonapandeemiast. Nii võibki hakata tunduma, et kõik ilus on ammuilma möödas ja tulevik on tumedast tumedam. Et jaksaks päevadest üles leida ka helgemad hetked, soovitame raamatuid, mis kutsuvad mõtlema sellele, mis on elus hästi ja mille eest tasuks tänulik olla.