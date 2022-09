KATKEND ELLUJÄÄMISRAAMATUST ⟩ Mida teha elektrikatkestuse korral?

Äärmusliku elektrikatkestuse korral rajatakse paljudes linnades jahutuskeskusi, kuhu inimesed saavad mitmeks tunniks tulla, et ohutus kohas viibida. Kui see võimalus puudub, siis võite minna kaubanduskeskusse, raamatukokku või muusse asutusse, kus on teada, et kliimaseadmed töötavad. Kui ka seda pole võimalik teha, tuleks juhatada kõik hoones või korteris viibijad piirkonda, kus temperatuur on madalam. (Soojus kerkib ülespoole ning seetõttu on era- ja kortermajade ülemistel korrustel palavam.) Laske inimestel juua tavalist vett, et neid ei tabaks vedelikupuudus, ning mähkige neile jahutamiseks külmi niiskeid käterätte ümber kaela, randmete, käsivarte ja pahkluude. Külm vann või dušš võib samuti aidata, kuid peate inimest abistama, et ta ennast ei vigastaks. Võite rätikuga abivajajale tuult lehvitada. Kui kodus on temperatuur üle 35 °C, siis ärge elektriventilaatorit kasutage, kui vool tagasi tuleb. Kõrge temperatuuri korral puhub ventilaator üksnes sooja õhku ringi ja võib põhjustada hoopis kannatanu ülekuumenemise.