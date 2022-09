Raamat, mis aitas Emilia Clarke'il isa surmaga toime tulla

Üks Clarke'i lemmikraamatuid, mida ta hiljuti luges, oli «Why Didn’t You Just Do What You Were Told?» (Miks sa lihtsalt ei teinud seda, mis sulle öeldi?), mis ilmus postuumselt eelmisel aastal ja koondab 2020. aastal surnud kirjaniku ja romaanikirjaniku Jenny Diski 33 parimat esseed. Kogumik on inimloomuse uurimus, mis hõlmab kõike alates rokkstaaridest kuni orangutaniteni ning Clarke'i kätte sattus raamat täiesti juhuslikult selle aasta alguses.