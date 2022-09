PILDID ⟩ Ilmus riigivanem Jaan Teemanti dramaatiliste pööretega elulooraamat

Jaan Teemanti biograafia käsikiri on valminud riigikantselei stipendiumi «Eesti riigijuhid 1918–1940/1944» toel. Raamatu andis välja rahvusarhiiv. Raamatu autor on ajaloodoktor Mari-Leen Tammela, kes igapäevaselt töötab Eesti sõjamuuseumis - kindral Laidoneri muuseumis vanemteadurina.

«Jaan Teemant kui riigitegelane ja kui inimene on seniajani tähelepanuväärselt vähetuntud. Ometi on ta olnud riigivanem sama palju kordi kui Jaan Tõnisson. Seega on vägagi sümboolne, et just nüüd, 150 aasta möödumisel Teemanti sünnist ja 90 aastat pärast tema viimast ametiaega riigivanemana, pääseb Teemant viimaks n-ö ajaloo varjudest valguse kätte,» selgitas raamatu autor Mari-Leen Tammela. «Jääb üle ainult imestada, et Teemanti dramaatilistest pööretest tulvil elulugu pole seni mõne stsenaristi tähelepanu pälvinud. Biopici jaoks jaguks materjali rikkalikult,» lisas ta.