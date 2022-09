«Kui inimene armastab. Nii ma tookord arvasin. Et nii lihtne see ongi»

Kui ületasime Rootsi piiri, siristas päikegi. Ma arvan, et sisenesime riiki kusagil Härjedalenis, kus täpselt, ei tea, aga nii see vist oli. Meie esimesed sammud võõral maal muutsid mu hingamise ja kõnni kergemaks. Hirm hiilis ikka edasi mu peas ja jalad valutasid, kuid ma ajasin selja sirgu ja ka parema jalalaba valu oli nüüd kergem taluda. Me nägime metsi, külasid ja maastikku. Astusime mööda tundrut alla orgu, läksime üle jõgede ja ojade, läbi järgmiste metsade ja uute veekogude. Mul oli ikka veel külm, niisiis jätkasime kagu suunas, et leida pärast kõike läbielatut sooja. Kuhu me siis õieti minna plaanisime? Mitte mõnda suurde kohta, vaid kusagile väikesesse ja turvalisse paika. Stockholmis sai kakskümmend inimest surma, kui nad tunglesid, et näha korraks Christina Nilssonit. Need kakskümmend tallati surnuks lauljatari hotelli ees, nii rääkis mulle ämmaemand Brita, kui tema pool elasin − enne kui ta suri ja kui sündis Roar. Lõunasse Stockholmi me jõuda ei tahtnud.