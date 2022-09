Kuidas aidata tütrel oma kehaga leppida

See võib kõlada pisut veidralt, aga kuula lõpuni. Mulle meeldib mõelda, et oleme kõik kui koerad koertepargis. Lugesid õigesti, oleme koerad koertepargis. Mõned meist on kenad pisikesed toy-puudlid. Mis on imetore! Probleemid tekivad siis, kui teised koerad hakkavad tundma end õnnetuna, kuna nad ei ole toy-puudlid. Mõned on ju labradorid, teised hurdad ja kolmandad mastifid. Mastif võib ükskõik kui väga üritada, aga temast ei saa kunagi puudlit. Isegi kui ta üritab kaalust alla võtta, ei saavuta ta kunagi puudli kaalu ja iga kilo, mis tal õnnestub alla võtta, tuleb lihtsalt tagasi, sest ta keha käsib nii. Talle oleks palju parem olla võimalikult õnnelik mastif ning loota, et ta omanikud toidavad teda piisavalt hästi ja võimaldavad õues mängida, et ta saaks olla ka võimalikult terve. Õnneks ei kuluta koerad sekunditki selliste asjade pärast muretsemisele. Koerad on õnnelikud! Mis tähendab, et nad on meist targemad. Me võiks kõik olla veidi enam koerte moodi. Tüdruk, kes endale meeldib on esmaklassiline mastif (või mis iganes tõug), mitte teisejärguline puudel.