Merit Raju: mugavustsooni kinnistavad uskumused, et tööl käiakse raha pärast ja suhtes ollakse laste pärast

Mugavustsoonis hoiavad Raju sõnul meid ka uskumused, nagu et elu ongi selline, ma polegi rohkemat väärt, ning mugavustsoon ise koosneb omakorda uskumustest: tööl käiakse raha pärast, suhtes ollakse laste pärast vms. Uskumustest vormunud mõtteviis tundub nii normaalne, et me hakkame seda pidama tavaliseks, ainureaalsuseks. Me muutume elu jooksul niikuinii. Küsimus on, kas ainult välise mõjul ja häda sunnil või oleme valmis muutma end ka teadlikult, ennetavalt ja olema avatud iseenda, teiste ja olude muutumisele.

Mõnikord – või isegi sageli – me teame, mis võib meie elu uuele tasemele viia. Aga me ootame, et see oleks see üks raamat või üks teraapiaseanss, üks reis, üks kohtumine, harjutus või suudlus – ja siis olekski elu uus ja teine. Enamasti on see aga siiski natuke või lausa palju pikem teekond. Raju räägib, et talle endale on mõjunud väga värskendavalt nii iga töökaotus, lahkuminek kui ka läbipõlemine – löögid, mida näeb tagantjärele kui hooguandvaid mükse. «Mõtlemine, mis on endale tuttavatest dimensioonidest väljas käinud, ei lähe enam endistesse piiridesse tagasi. Olen märganud ka seda, et gravitatsioonipunkt muutub. Kui oled jamas, tõmbab see tugevalt eesmärgi poole. Kui oled eesmärgi saavutanud, hakkab see uuesti allapoole, uuesti jama poole tõmbama. Ei viitsi pingutada, mul niigi mugav. Kui sa tõesti tahad oma elu muuta ja mugavustsoonist kõrgemale kerkida, pead esmalt muutma oma identiteeti. Uskumust ja arvamust sellest, kes sa oled ja kelleks sa saada võid ja tahad. Meie identiteedi loob meie endi nägemus oma tulevikust,» tõdeb ta.