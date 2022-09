Kui lojaalne on Amazoni uus sari «Rings of Power» Tolkienile?

Amazoni uus sari «Lord of The Rings: The Rings of Power» (edaspidi nimetatud kui «Võimusõrmused») on tekitanud publikus palju erinevaid emotsioone. See on kasvatanud tuska kirglikes Tolkieni fännides, kuid sealjuures ka palju õhinat neis, kes annavad andeks mõned suuremad või väiksemad muudatused Tolkieni loomingus ning tahavad lihtsalt veel saada osa võluvast Keskmaast. Käesolev artikkel annab ülevaate, mil määral on see sari läinud iseseisvat teed ja üle astunud Tolkieni loodud pärimusest ning vaatame, kas need muudatused on äkki isegi õigustatud.