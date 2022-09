Soome kuulsaim eestlane esitleb Tallinnas elulooraamatut «Fuck you Liivik»

Trööstitust Kesk-Eesti kolhoosi kortermajast üle lahe Soome kolinud ja seal end Põhjamaade jäähoki tippu mänginud Siim Liivik põhjanaabrite juures tutvustamist ei vaja. Lisaks litri tagaajamisele on Siim Liivik üle astunud ka mitmetes räpilugudes ja on populaarne hokikommentaator. Pärast käesoleval hooajal MTV3 eetris oleva «Tantsud tähtedega» saates osalemist, pole ilmselt enam järel ühtegi soomlast, kes Siim Liivikut ei teaks.

Siim Liivik on 1988. aastal Eestis Paides sündinud Soome jäähokimängija. Oma elukutselise hokimängija karjääri jooksul on ta mänginud mitmetes Soome ja ka Rootsi kõrgliigaklubides. Liiviku lugu on peadpööritav teekond laguneva Nõukogude Liidu maastikelt Vantaa äärelinna jäistele uisuväljakutele ning sealt edasi Soome meistriks, Euroopa liigadesse ja, mikrofon käes, koos JVGga esinemislavadele.

Endale füüsilise ja provokatiivse hokimängija rolli võtnud Liivik on jätnud alati ereda mulje nii meeskonnakaaslastele ja vastasmängijatele kui ka fännidele. Nagu ütleb üks vastastest: «Selline mängija olla on omaette kunst. See on nõudlik roll ja sellel on kõva hind. Kui keegi on selleks valmis, valmis märk otsaees selle rongi peale hüppama, siis müts maha.»