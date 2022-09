Näitleja Hugh Laurie 5 lemmikraamatut, mida saab lugeda ka eesti keeles

Hugh Laurie selgitusel on vahel suurtel ajaloolistel romaanidel mastaabiga raskusi. Kui need on liiga mahukad, puudub neist eriline isiklik vaade ja kui need on liiga väikesed, ei suuda nad kõike olulist kokku siduda. Steinbeck saab aga mõlemaga suurepäraselt hakkama ja teos läheb südamesse.

«Usun, et mõned inimesed on seda romaani juba soovitanud,» märkis Laurie. «See on hämmastavalt geniaalne ja vapustavalt kaasaegne. Peale selle, et õpite tohutult palju vaalade ja meresõdiu kohta, saate ka oma sõprade ees uhkustada, et teate, kust pärineb Starbucksi nimi.»

«Vähe on nii ilusaid asju kui hästi üles ehitatud põnevik,» nentis näitleja ja kiitis autori sõnaosavust. «See, külma sõja kõige külmem romaan, kirjeldab läbipõlenud spiooni Alec Leamase teekonda tema viimasel missioonil raudse eesriide taga.»

«Dennett vaatleb Darwini evolutsiooniideed bioloogilise asemel filosoofilises ja loogilises raamistikus. Raamat juhib tähelepanu sellele, et kui me tõesti tahame teada, mis süsteemi keskel me oleme, tuleb alustada Darwinist.» Lauri selgitusel aitab autor aru saada, kui olulised on olnud Darwini avastused kogu inimelule ja -mõtlemisele ning kui palju on veel avastamata. «Ilus,» märkis ta napilt.