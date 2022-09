Endine Wagneri palgasõdur jutustab elust armeeteenistuses, mida ametlikult ei ole olemas

«Üks lahendustest oli üleskutse luua paralleelstruktuur, mille osalemist lahingutegevuses saaks vajadusel eitada, kuid samas saaks näidata meie kaaskodanikele jätkuvalt ilusat pilti, mis rahustaks neid, et nad oleksid endiselt uhked ja õnnelikud, et nad aplodeeriksid sõjaväeparaadidele Punasel väljakul ja tunneksid aukartust meie relvajõudude võimsuse ees.»

Wagneri armee on eraõiguslik sõjaline kompanii, mis tegutseb ilma auastmeteta ja koosneb suures osas endistest sõjaväelastest. Wagneri kompanii on alati olnud Kremli teenistuses, olgu siis Donbassis, Krimmis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis või Süürias. Nüüdseks teame, et wagnerlased võtavad osa ka sõjast Ukrainas.