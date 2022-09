Meenutus sõbrast, kes ei naernud kunagi lahtise suuga

Uruq oli mu isa mandor’i1 kõige vanem poeg ning nagu minagi sündinud Kebon Djati teeistanduses, mida mu isa juhatas. Meil oli vaid paar nädalat vanusevahet. Mu ema armastas väga Uruqi ema, ilmselt seetõttu, et noore Hollandi naisena esimest korda Indoneesias ja kauges Kebon Djatis kõigist kontaktidest soo- ja rassikaaslastega ära lõigatud, leidis ta leebes ja lõbusas Sidrises mõistmist ning poolehoidu. Sidet tugevdas veelgi tõsiasi, et nad mõlemad kandsid oma esimest last. Pikkadel päevatundidel, mil mu isa teeistanduses ringkäiku tegi või vabriku kõrval kontoris töötas, istusid ema ja Sidris maja taga verandal õmblustööd tehes ning vaagisid usalduslikus küsimuste-vastuste mängus kogemusi, hirme ja ihasid, tujude ja tundeelu mustreid, millele naine üksnes naiselt vastukaja leiab. Nad nägid asju küll eri moel ja rääkisid teineteise keelt üksnes katkendlikult, ent negližee ja sarongi all paisus mõlema rüpes seesama ime. Nõnda on ehk ka mõistetav, et need koosolemised hiljem jätkusid, olgugi et mina magasin oma ema tooli kõrval tülliga rotanghällis ning Uruq õõtsus batikust kandelinas Sidrise selja peal. Mu kõige varasemal mälupildil, mille suudan esile manada, on need kaks naist maja tagumise veranda marmorsammaste vahel, ümbritsetud valgetest õmblustöö kuhilatest. Ühesugustes triibulisest riidest pükstükkides roomasime me Uruqiga sõnajalapottide vahel, mis ääristasid tagumise veranda treppi. Ümberringi olid õrnad, heledavärvilised laigud punast, kollast ja oranži, mis tuules edasi-tagasi õõtsusid – hilisematel aastatel sain teada, et need olid kannaliiliad, mida majatagune tihedasti täis istutatud oli. Otsisime Uruqiga killustiku seest natukenegi läbipaistvaid kivikesi, mida kohalikud hoolega poleerida tavatsesid, kuni need poolvääriskivide moodi välja nägid. Õhk oli paks putukate suminast, kaelustuvid kluugutasid teenijatubade taha bambusritvadele riputatud puurides. Koer haukus, kanad kakerdasid kaagutades mööda hoovi laiali ja kaevu juurest kostis vee solinat. Mägedest õhkav tuul oli jahe ja kandis endaga kerget suitsulõhna eemalasuvatest desa’dest2. Ema valas meile värvilistesse klaasidesse vaniljesiirupit – mulle punasesse, Uruqile rohelisse. Jää kõlises vastu klaasiserva. Ma ei suuda seniajani vaniljet nuusutada, ilma et see pilt mul taas silme ette kerkiks – Uruq ja mina kivikestega kaetud verandatrepil pühendunult joomas, sõnajalgade ja lillede õõtsumine tuules ja kõik hommikuhelid päikselisel õuel.