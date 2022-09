Eesti kirjanikud lähevad taas Turu rahvusvahelisele raamatumessile

Kolme päeva jooksul esitletakse messi lavadel värskeid tõlkeid eesti kirjandusest. Esil on Karl Ristikivi «Hingede öö», Tammsaare «Kõrboja peremees», Tõnu Õnnepalu «Valede kataloog. Inglise aed», Mart Sanderi «Litsid» ning soome-eesti kirjaniku Ville Hytöneni romaan «Johannes-Andreas». Tutvustatakse ka Eestis elava ajakirjaniku ja loodusvaatleja Mikko Virta raamatut Eesti loodusest ning mitme autori koostööna valminud põhjalikku käsitlust ingerlaste, setode ja vadjalaste rahvakultuurist.

Eesti programmi on kokku pannud Tuglase Selts, Soome Eesti-seltside Liit, Eesti Instituut ja Eesti saatkond Soomes. Eesti osakonnas messikeskuse A-hallis on kohal ka Edela-Soome Eesti-keskus ja Turu Tuglase Selts. Programmi teostamiseks on toetust saadud Eesti Kultuurkapitalilt ja Kultuuriministeeriumilt (programm «Eesti kultuur maailmas»).