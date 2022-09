Aasta kokaraamatuks valiti metsikuid taimi tutvustav teos

Tunnustuse pälvinud raamat koosneb kahest osast: esimene tutvustab lugejale metsikuid toidutaimi ning teine julgustab kasutama neid toidutegemiseks. Raamatu üks autoreid Hele-Mai Alamaa arvab, et nende teose tugevuseks on eelkõige, et see on sobilik nii algajale, aga huvitav lugemine ka edasijõudnud taimesõprade jaoks.

Foto: Raamat

«Seal leidub nii teadatuntud taimi, aga pean tunnistama, et raamatut kokku pannes pidin ka ise vahepeal üllatuma,» kommenteeris Alamaa ja lisas, et kuigi ta on tehtud töö üle väga uhke, siis ei oodanud ta päris, et raamat sellise tiitli võiks pälvida.

II koha vääriliseks tunnistas žürii Olga Kaju raamatu «Kondiitrikunst sinu köögis», mille andis välja kirjastus Varrak. III koha saavutas «Mahe rohumaaveis», mille väljaandjaks olid Liivimaa Lihaveis ja Linnamäe Lihatööstus AS.

Parimaks tõlke-kokaraamatuks valiti «Jamie Oliver. Koos», mille tõlkija on Marju Taukar ja toimetanud Brita Kaasik, väljaandja Kirjastus Pegasus.

Aasta kokaraamat võistluse eesmärgiks on tutvustada aasta jooksul ilmunud kokandusteemalist kirjandust tarbijatele, samuti toetada eestikeelse kokandusalase kirjanduse ilmumist, arengut ning traditsiooni.