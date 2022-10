«Mis mul ometi viga on, miks ma tunnen hirmu, nagu võiks see üheksa-aastane tüdruk mu mõrvata?»

Tõrjun soovi ebaviisakalt vastata. Nina Winchester ei käi tööl, tal on vaid üks laps, kes on päev otsa koolis, ja ta palkab inimese enda eest koristustöid tegema. Ühtlasi nägin hiiglaslikus eesõues meest, kes tegeles tema asemel aiatöödega. Kuidas on võimalik, et tal pole aega oma tillukese pere jaoks süüa teha?

Ma ei peaks talle hinnanguid andma. Mul ei ole vähimatki aimu, mida ta elu endast kujutab. See, et ta on rikas, ei tähenda veel, et ta oleks hellitatud.

Aga kui mul oleks sada dollarit kihla vedamiseks, siis panustaksin sellele, et Nina Winchester on läbi ja lõhki hellitatud.

«Ja ühtlasi on aeg-ajalt abi tarvis ka Ceceliaga,» ütleb proua Winchester. «Näiteks ta pärastlõunastesse ringidesse või teistega mängima viimiseks. Sul on ju auto?»

Palju ei puudu, et oleksin ta küsimuse peale naerma puhkenud. Jah, mul on auto – see on kõik, mis mul praegu on. Mu kümme aastat vana Nissan rikub parasjagu ta maja ees tänava ilmet ja selles ma hetkel ka elan. Kõik, mis mulle kuulub, on selle auto pagasiruumis. Olen viimase kuu veetnud selle tagumisel istmel magades.