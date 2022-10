Joogaõpetaja Silja Silleri neli raamatusoovitust, mis pakuvad mõtteainet

«Kohalolu», Amy Cuddy (inglise keeles «Presence»​)

Silja Siller lausub, et üks meeldejäävamaid soovitusi sellest raamatust on «Fake it till you become it!» ehk teeskle senikaua, kuni sa muutud selleks. Mis teisisõnu tuletab tema sõnul meelde, et midagi ei toimu üleöö. Selleks, et saavutada uusi kõrguseid või muuta iseennast on vahel vaja hakata uskuma tulemust juba enne sinna jõudmist, et end teekonnal toetada ja mitte ära kaduda kõrvalisse mürasse.

«Raamatus on kuhjaga lihtsaid tehnikaid endast parima andmiseks ning hirmudest lahti laskmiseks. Mulle meeldib see, kuidas Amy Cuddy kirjutab lihtsalt, ent samas seletab oma teadmisi lahti Harvardi Ülikooli professorina uuringute põhiselt ja samas on kõik sammud oma parima versiooni leidmiseks selged ja tehtavad. Mõnus, kerge ja väga informatiivne lugemine,» tõdeb Siller.

«Kui lugejal on võimalik seda raamatut inglise keeles lugeda, siis soovitan südamest (suhteliselt kerge lugeda ka siis, kui ei ole harjunud ingliskeelselt seda tegema),» sõnab Siller ja lisab, et see on imeline lugu oma eesmärgi ja väe leidmisest, tervenemisest ja armastusest. Kuidas vahel on vaja surmaga silmitsi seista selleks, et leida endas jõud ja armastus ning elama hakata.