Sihitu ja tülpinud? 2 harjutust, mis aitavad aru saada, kelle pärast ja miks sa midagi teed

Life coach, ettevõtja ja ema Merit Raju kirjutab oma raamatus «Elu uus tase», et me pole robotid. Meil on vaja toitu, raha ja und, aga ka emotsionaalset hoitust, naudinguid ja tähendusrikkust. Ta leiab, et enamik inimesi elab oma elu teiste reeglite, ootuste ja plaanide järgi ning kasutab oma aega võõraste sihtide suunas liikumiseks. Aga meist igaühel on ka midagi, mis on meile endile tähtis. See ei pea olema midagi teiste arvates suurt ega nähtavat. See võib olla sinu tervise või rahaasjade korda saamine, sinu töö oma emotsioonide, suhte, unistuste või stressitasemega. See võib olla pere või lapsed või raamat või oma toode või mõni muu loov projekt. Kudumine, keeleõpe või kitarri harjutamine. Arendava raamatu lugemine või reisiraha kogumine. Liikumapanev jõud.